Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntıları Türkiye'nin denizlerini ve sahillerini kirletti.

13 GÜNDÜR TIRMIK VE ELEKLERLE TEMİZLENİYOR

Sızıntılardan kaynaklanan parçaları temizleme çalışmaları tırmık ve elekler ile 13 gündür sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarında, kumsaldan topladıkları atıklı kumları eleyip çuvallara dolduruyor.

ÇALIŞMALAR BÜYÜK ORANDA İŞE YARADI

Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmalarına destek oluyor.