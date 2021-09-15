Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu'da, geçtiğimiz ay evinden gelen kotü kokular sebebiyle polislere şikayet edilen kadının kapının arkasında sakladığı gerçek gün yüzüne çıktı. Gelen ekipleri geri çeviren kadın, arama izniyle yeniden gelen polisleri bu defa atlatamadı. İçeri giren polisler, kadının evinde 50 tane kedi buldu.

KÖTÜ KOKU APARTMANA YAYILDI

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katında çok sayıda kediyle yaşayan Sevim Kuşçu’nun evinden kötü kokular gelmesi ve kapıyı açmaması üzerine geçtiğimiz ay komşuları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Sağlık, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kuşçu’nun evinden çıkan kötü kokuların apartmana yayılması sebebiyle zor anlar yaşayan apartman sakinleri ile ekipler yaşlı kadının yaşadığı eve gitti.

POLİSLERE KAPIYI AÇMADI

Hayatından endişe edilen Kuşçu ile irtibat kurmayı başaran ekipler kokudan dolayı apartmanda yaşayanların şikayetçi olduğunu belirterek kadından kapıyı açmasını istedi. Veteriner İşleri Müdürü, polis ve sağlık ekiplerinin dakikalar süren ikna çabalarına rağmen Kuşçu evin kapısını açmadı. Kuşçu’yu kapıyı açmakta ikna edemeyen ekipler, savcılıktan Kuşçu’nun evine giriş izni alınarak girilmesi için olay yerinden ayrıldı.

SAKLADIĞI GERÇEK ŞOKE ETTİ

Kuşçu’nun evine girebilmek için savcıdan izin alan ekipler dün akşam saatlerinde kadının evine giderek çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, kedi pisliği içerisinde kalan evde 50 kediyle karşılaştı. Kötü şartlarda bakılan kediler kafeslere konularak itfaiyenin merdiveniyle balkondan indirilerek Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

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