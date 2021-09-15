Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkamet ettiği evden çıkacağı esnada kapı kilidinin kırılması sonucu evde mahsur kalan kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu.

EVİNDE MAHSUR KALDI

Altınşehir mahallesinde Ayşe K., isimli kadın, ikamet ettiği evden çıkacağı esnada kapı kilidinin kırılması sonucu evde mahsur kaldı. Bir türlü dışarıya çıkamayan ve yakınlarına da ulaşamayan Ayşe K., polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Ayşe K’ya yardımcı olmak için itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin balkonuna seyyar merdiven dayayarak genç kadını bulunduğu yerden indirdi. Kendi evinde mahsur kalan genç kadın, polis ekipleri ile itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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