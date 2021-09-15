Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Boyacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekipleri istihbarı faaliyetler doğrultusunda 52 yaşındaki A.A.'nın kenevir bitkisi yetiştirip uyuşturucu imal edip ticareti yaptığı bilgisini aldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri A.A.'nin evine ve eklentileri ile bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 456 gram kubar esrar ve 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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