Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizin “en büyük yerli burger markası” olarak tanınan ve damak tadımıza uygun, özgün lezzeti ile beğeni toplayan Ercan Burger, dünya çapında başarı ve yaygınlık kazanan yerli lezzet markaları kervanına katılmak üzere harekete geçti.

Bir Ercan Steakhouse markası olan ve Türkiye’yi gerçek “gurme steak burger”le buluşturan Ercan Burger, sektöründe 11 yıllık deneyime sahip. Ercan Burger, odaklandığı ve yıllardır aynı kalite ile tüketiciye yaşattığı “gurme burger” lezzetini, bugün Türkiye’nin her noktasına uzanan 68 şubesinde sunuyor. Burger’i “fast food” ürün olmaktan çıkarıp “gurme bir lezzet”e dönüştüren Ercan Burger’in başlıca ilkesi ise; herkesin daima gönül rahatlığı ile yiyebileceği “en iyi, en leziz, en temiz” burger lezzetini, tüketici ile rahat ve keyifli bir ortamda buluşturmak.



Ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün temin ederek tamamen hijyenik koşullarda depolama ve servis gerçekleştiren, gıda güvenliği kuralları çerçevesinde üretim yapan Ercan Burger, 7’den 70’e herkese hitap eden lezzetini, şimdi dünya çapında da tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Lezzet sektöründe ülkemizden çıkacak yeni bir dünya markası olma yolunda ilerleyen Ercan Burger’in, Cumhuriyet’imizin 100. Yılı olan 2023’e dair hedefi, 223 şubeye ulaşmak. En büyük yerli burger markamız, Avrupa’nın farklı şehirlerinde ve Orta Doğu’nun yedi bölgesinde açacağı şubelerle bu hedefi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ercan Burger; markasını, damaklarda iz bırakan lezzetini ve hijyen standartlarını en iyi şekilde temsil eden bayileri ile, çok yakında evrensel çapta yeni gurur kaynağı markalarımızdan biri olacak gibi görünüyor.