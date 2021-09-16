Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğumundan sonra geçirdiği havale nedeniyle ortopedik engeli oluşan 17 yaşındaki Mert Ekin Ekinci ihtiyaçlarını giderebilmek için ailesinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Yüzde 90 engeli nedeniyle evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki okuluna gidebilmek için annesi ya da babasının yardımı gereken Mert’in durumu için sınıf rehber öğretmeni Ayşenur Yıldız çare aradı. Rehber öğretmen Ayşenur Yıldız sosyal medyadan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ulaşarak Mert için akülü sandalye isteğinde bulundu. Akülü sandalyesine kavuşan Ekinci, ihtiyaçlarının çoğunu artık kendi başına gerçekleştirebiliyor. Ekinci şimdiki hayalinin ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde okuyarak Stephen Hawking’in teorilerini çözerek Gaziantep’i temsil etmek olduğunu söyledi.

“TARİF EDİLEMEYECEK BİR DUYGU”

Rehber öğretmeni Ayşenur Yıldız’ın çabalarıyla akülü sandalyeye kavuşan ve çok mutlu olduğunu söyleyen Mert Ekin Ekinci, “Eski sınıf öğretmenim olan Ayşenur öğretmene yaşadığım sıkıntıları anlatmıştım. Öğretmenime akülü tekerlekli sandalyem olmadığını ve ihtiyacım olduğunu söyledim. Öğretmenim de halledeceğim demişti. Bir gün okulda dersteyken hocam sürpriz yapacağız diyerek beni bir yere götürdü. Bende sürprizin ne olduğunu bilmiyordum. Gittikten sonra bir baktım ki akülü sandalye var. Akülü sandalyeyi görünce içimden bir oh çektim kendi kendime. Yani tarif edilemeyecek bir duygu. Hani birden bire böyle bir anda rahatlarsınız ya işte tamda öyle bir şey” ifadelerini kullandı.

“ARTIK HER ŞEYİ TEK BAŞIMA YAPABİLİYORUM”

Akülü sandalyesiyle ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyen Ekinci, “Akülü sandalyem olmadan önce okula annem ve babam getiriyordu. Okul boyunca benimle kalıyorlardı çünkü tuvalet gibi kişisel ihtiyaçlarım için onların desteğine ihtiyacım vardı. Akülü sandalyem olduktan sonra artık her şeyi tek başıma yapabiliyorum. Eskiden okulun koridoruna dahi çıkamıyordum, kantine gidemiyordum. Şimdi bunların hepsini tek başıma yapabiliyorum. Mesela test çözeceğim zaman öğretmenimin yanına gidemiyordum. Test kitabını masama koyuyordum ve öğretmenim gelip yanımda yardımcı oluyordu. Akülü sandalyem olduğundan bu yana test kitabımı elime alıyorum ve öğretmenlerim yanına tek başıma gidebiliyorum” dedi. Akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engelli vatandaş Yüksel Latin’in talebini de yerine getirdi.

“BİR HAFTA BOYUNCA AĞLADIĞIM OLDU”

Akülü sandalye desteğinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür eden Mert Ekin Ekinci, “Edebiyata karşı büyük bir ilgim var. İdeallerim var mesela Tolstoy, Dostoyevski, Sabahattin Ali, Nabizade Nazım, İbrahim Şinasi gibi yazarları kendime örnek alıyorum. Benim bir sözüm var; ‘ İdealleriniz uğruna yola çıktığınızda önünüzde hiçbir şey duramaz’ diye bende bu yolda ilerliyorum. Ben derslerime çok çalışıyorum ve üniversitede hedefim olan Hasan Kalyoncu Üniversitesine gitmek istiyorum. Ben hayatta tek bir şeye inandım, inandığın zaman her şeyi yaparsın. Bir önceki okulumda çok sıkıntı çektim, bir hafta boyunca ağladığım oldu. Ancak bu okula geldikten sonra her şey değişti, bu okula geldikten sonra edebiyat öğretmenim Merve öğretmen sayesinde kendimi adeta yazarmış gibi hissettim. Buradaki dersler beni Albert Einstein, Stephen Hawking konumunda hissettiriyor. İleride Hawking, teorisini çözmeye çalışacağım ve bunu başaracağım. Gaziantep’i temsil edip Gaziantep’e hayırlı bir evlat olacağım. Bana akülü sandalye verdiklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim. İnşallah, en kısa zamanda kendisini görmeye gideceğim” dedi.