Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edilebilecek aşamaya geldiğini, onayın ardından da Ekim ayında seri üretime geçilebileceğinin müjdesini vermesinin ardından vatandaşları yerli aşı heyecanı sardı. Covid-19 ile ilgili her türlü çağrının 7/24 cevaplandığı Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Pandemi Çağrı Merkezine, mevcut aşılar, PCR testi, Covid-19 ilaçları, karantina süresinin yanı sıra yerli aşıyla ilgili birçok çağrının geldiği belirtildi.

Ortalama günlük 2 bine yakın çağrının yanıtlandığı merkezde, vatandaşların TURKOVAC’a yoğun ilgi gösterdiği ve üretime geçtikten sonra aşıyı vurdurmak istediği bildirildi.

MERAK EDİP ARAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Covid-19, aşı ve testle ilgili soruların daha önce 112 Acil Çağrı Merkezine geldiğini ancak artan iş yükü sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısıyla Covid-19 çağrı merkezini kurduklarını hatırlattı. Merkezde 7/24 çalışıldığını belirten Hülür, 11 Ağustos tarihi itibariyle çağrılarda artış yaşandığını ve bu nedenle personel sayısında da artışa gittiklerini söyledi.

Vatandaşların PCR testi, aşı, Covid-19 ilaçları, karantina süresi ve raporlarının onaylarıyla ilgili aradıklarını ifade eden Hülür, “Gelen çağrıların 3-4 binlere ulaştığı oluyor ama şu sıralar bin 500 sıralarında bir çağrı geliyor. Her geçen gün buraya gelen çağrıların çözümlemelerle azaldığını da görüyoruz” dedi.

EN ÇOK AŞININ ETKİLERİ SORULUYOR

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Çağrı Merkezi’nde görevli Dr. Çiğdem Işıksal da, vaka sayısının azalmasıyla birlikte merkeze gelen çağrıların azaldığından bahsetti. Merkeze aşı ve yan etkileriyle ilgili soruların geldiğini belirten Işıksal, “Bu soruları cevaplandıran arkadaşlarımız son derece deneyimliler. Daha çok aşı hakkında kararsız kalan kişilerden aşının yan etkilerinin sorulduğu çağrılar alıyoruz. 3’üncü dozun gerekli olup olmadığı yönünde sorular da geliyor” diye konuştu.

YERLİ AŞI OLMAK İSTİYORLAR

Vatandaşların yerli aşıyla ilgili yoğun bir ilgi ve beklentisi olduğunu aktaran Ambulans ve acil bakım teknikeri Esma Subaşı ise “Yerli aşıyı bekliyorum ve yerli aşı olmak istiyorum’ diyen çok çağrımız var. Bir de aşı gönüllüsü olmak için arayan çok çağrımız denk geldi bana. Onları aşı birimine kayıt vermesi için yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: TURKOVAC acil kullanım onayında Sağlık Bakanı Koca, üretimine başlanılan TURKOVAC aşısının bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştığını ve onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçileceğini duyurdu.

TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi Kayseri Şehir Hastanesi’nde yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın uygulandığı 36 kişi de herhangi bir yan etki görülmedi.