Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl balık azlığı nedeniyle verimsiz bir sezon geçiren balıkçılar, bu yıl en verimli sezonlardan birini yaşıyor. Bereketli başlayan yeni sezonda tezgahların her türden balıkla dolmasını sağladı. Balık bolluğunun tezgah ve satışlara yansımasıyla da fiyatlarda geçen sezona oranla düşüş yaşandı.

KASALAR PALAMUTLA DOLDU

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Karadeniz’e açılan balıkçılar, kasa dolusu palamut ile döndü. Henüz daha balıkların yeni çıkmasından dolayı fiyatlar istenilen seviyede düşmemesine rağmen ilk etapta tanesi 20 liradan satışa sunuldu. Ayrıca hamsi de kilosu 25 liradan Kastamonu’da tezgahlarda yerini aldı. Tezgahlarda yer alan istavrit ve mezgit ise kilosu 35 liradan satışa sunuluyor.

HABERİ ALAN BALIKÇILAR DENİZE AÇILDI

Dün akşam saat 12.00 civarında Karadeniz’de balık olduğu haberini duyduktan sonra denize açıldıklarını belirten balıkçı Ahmet Kaya, “Cide açıklarında bir balık topluluğuna denk geldik. Ağımızı bu bölgeye attık. Allah’ın verdiği bereket ile 88 kasa civarında bir balık tuttuk. Daha çok balık tutulmasını temenni ediyoruz. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza bol bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

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