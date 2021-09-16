İstihbarak üzerene harekete geçen jandarma bir otele düzenlediği operasyonda 332 litre sahte içki ele geçirdi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde İstihbarat Şube Müdürlüğü , Merkez Jandarma Komutanlığı, Kemer JASAT ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı. Operasyonda 332 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu.
Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı arttı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor.
Tekirdağ'da sahte içki kabusu: Can kaybı 9'a yükseldi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Antalya'da bir otelde sahte içki ele geçirildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan bir otele baskın düzenleten jandarma 332 litre sahte içki ele geçirdi.
İstihbarak üzerene harekete geçen jandarma bir otele düzenlediği operasyonda 332 litre sahte içki ele geçirdi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde İstihbarat Şube Müdürlüğü , Merkez Jandarma Komutanlığı, Kemer JASAT ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı. Operasyonda 332 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu.
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