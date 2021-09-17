Şaşkına çeviren olay Antalya'da meydana geldi. E.A'nın 140 bin liraya satın aldığı otomobil, park halindeyken çalındı. Otomobilini çalan adamların kimliğini öğrenen E.A. ise adeta hayatının şokunu yaşadı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.A'nın ihbarının ardından çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Konuyu araştıran polis, otomobilin bir kiralama firmasından kiralandıktan sonra, sahte plaka ve vekalet ile E.A'ya satıldığını ortaya çıkardı. Otomobili sattıktan sonra park edilen yerden yedek anahtarı kullanarak çaldığı tespit edilen Ç.Ö, S.P. ve B.H, Serik ilçesinde gözaltına alındı.
3'Ü DE TUTUKLANDI
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kadın hırsızlar 80 bin lira çaldı, ev sahibi emniyet müdürü çıktı! Samsun'da 2 kadın hırsız habersiz girdikleri evden 80 bin lira para çaldılar. Girdikleri evin sahibi emniyet müdürü çıkan kadınlardan biri yakalanırken diğeri ise kayıplara karıştı.
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Sattıkları otomobili yedek anahtarla çaldılar
Antalya'da kiraladıkları otomobili sahte evraklarla satıp yedek anahtarla çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Şaşkına çeviren olay Antalya'da meydana geldi. E.A'nın 140 bin liraya satın aldığı otomobil, park halindeyken çalındı. Otomobilini çalan adamların kimliğini öğrenen E.A. ise adeta hayatının şokunu yaşadı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.A'nın ihbarının ardından çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Konuyu araştıran polis, otomobilin bir kiralama firmasından kiralandıktan sonra, sahte plaka ve vekalet ile E.A'ya satıldığını ortaya çıkardı. Otomobili sattıktan sonra park edilen yerden yedek anahtarı kullanarak çaldığı tespit edilen Ç.Ö, S.P. ve B.H, Serik ilçesinde gözaltına alındı.
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