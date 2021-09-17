Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşısız olan kişilere bazı durumlarda zorunlu PCR testi şartı getirildi. Bunun sonrasında sahte negatif test sonucu belgesi veren çeteler türedi.

Bu konuyu ilk olarak gazetemiz gündeme taşıdı. Ardından da güvenlik güçleri harekete geçti. 14 Eylül'de de bu operasyonun ikinci dalgası gerçekleşti. Ekipler, liderliğini Gürcistan asıllı sosyal medya fenomeni N.M'nin yaptığı şebekenin diğer üyelerine baskın düzenledi. İstanbul'da üç kişi gözaltına alındı, Esenler'deki bir adreste çok sayıda Covid-19 test kiti, sürüntü çubuğu ve negatif test sonucu olan sahte belgeler ele geçirildi. Söz konusu örgütün sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

PCR çetesini 27 Ağustos’ta deşifre etmiştik

Şebekenin yöneticilerinden olan Suriyeli M.T'nin beyaz önlük giyerek doktor taklidi yaptığı, sokakta veya turizm acentesinde sürüntü örneği aldığı ancak test kitlerini herhangi bir laboratuvara ya da hastaneye göndermeden çöpe attığı tespit edildi.

Çetenin sahte PCR belgelerinin hızlı bir şekilde yapılması ve sonrasında çevrim içi olarak karekod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla da bir web sitesi faaliyete geçirdikleri anlaşıldı. Belgenin, Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında ise aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı gözlendi. Bu sahte raporların 150 ila 300 dolara satıldığı kaydedildi. Örgütün bu yöntemle milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği aktarıldı.

Öte yandan M.T. tutuklu bulunurken en son yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece salıverildi.

Sahte aşı kartının cezası 3 ila 8 yıl Hukukçular, Covid-19 aşısını olmayan kişilerin sahte aşı kartlarına ya da sahte PCR testlerinin teminine yönelerek ciddi yaptırımları olan suçlar işlediğine dikkat çekti.

İstanbul'da para karşılığında sahte aşı kartı çıkartan 3 hemşire tutuklandı İstanbul'da yeni tip korona virüs aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Salgını fırsata çevirdiler: Sağlıkçıdan 3 bin liraya sahte aşı kartı Bazı hastane görevlilerinin, aşı karşıtı olup sınırlamalara takılmak istemeyenlere 3 bin liraya 'yapıldı' kaydı girdiği ortaya çıktı. Sistemde açıkta kalan aşıların ise salgından korkan ve fazla doz yaptırmak isteyenlere bin liraya satıldığı belirtildi.