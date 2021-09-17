Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Youtube'da yaptığı ilginç videolarla dikkatleri çeken Tolga Özyusur, bir kez daha şoke etti. Özyusur, derisinin altına, anahtar gibi kullanabildiği NFC çipi yerleştirdi. Ofisinin kapısını yalnızca elini uzatarak açan youtuber ı iletişim protokolünü kullanan cihazları programlayarak bunu gerçekleştirebiliyor.

OPERASYONU DA SANİYE SANİYE KAYIT ALTINA ALDI

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz teknolojiyi Türk YouTuber Tolga Özuygur hayata geçirdi. Yaptığı Iron Man kostümü ile adından söz ettiren Türk YouTuber Tolga Özuygur, bu kez derisinin altına çip yerleştirdi. Projeyi hayata geçirmek için bıçak altına yatan Özuygur, minik bir operasyonla NFC çipini derisinin altında enjekte ettirdi. O anları saniye saniye kaydeden Özuygur, sosyal medya hesabından yayınladı.

ELİNEKİ ÇİPLE OFİS KAPISINI AÇIYOR

Özuygur el derisinin altına yerleştirdiği implant ile RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor. Çipi bilgisayardan düzgün çalışıp çalışmadığını test etti. Ardından daha önce ofisinin kapısını kurduğu ses komutu ile açılan sisteme RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini okuyan bir sistem entegre etti. Elinde olan çipi kapıyı açması için bilgisayardan kodlama yaparak kapının açılmasını sağladı. Derisinin altına yerleştirilen bu çip kodlandığı zaman onu görebilen elektronik sistemlerle etkileşime girebiliyor. Ancak yerleştirdiği bu impilant ile temassız ödeme yapılamıyor. Youtuber izleyenleri de bu konuda özenmemeleri için de uyarıda bulundu.

Gençler en çok Youtuber ve gamer olmak istiyor Doritos, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve kitlesel fonlama platformu Fongogo iş birliğiyle hayata geçirilen “#bicesaret” kampanyası meyvelerini vermeye başladı. 2019 yılında başlayan ve bu yıl devam eden projeye büyük ilgi gösteren gençler şimdiye kadar kitlesel fonlama platformu Fongogo’ya 600’ün üzerinde proje gönderdi.