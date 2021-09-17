Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailevi problemleri olduğu öğrenilen ve boşandığı eşinin çocuğunu göstermediğinden dolayı intihar girişiminde bulunan adam yine polisin 2 saatlik çabası sonrası ikna edildi.

KOLUNU KESTİ

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yukarı Köşk Mahallesi Muhammed Selami Cami önünde, ailevi problemleri bulunan ve eşinin oğlunu göstermediğini öne süren Gökhan K. (37) eline kesici madde alarak caminin önünde bulunan şadırvana çıktı. Kolunu kesen ve kesici aleti boğazına tutan adam uzun süre şadırvandan inmedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cami cemaatinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polislerin 2 saatlik uzun uğraşları sonucu ikna edilerek şadırvanın üzerinden indirilen Gökhan K. olay yerine gelen Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Öte yandan Gökhan K., 4 gün öncede Yakutiye ilçesinde bulunan Ali Ravi Mahallesi'ndeki atıl bir binanın 5. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunmuş ve yine polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçirilmişti.

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