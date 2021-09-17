Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'adam öldürme' suçundan 2004 yılından bu yana firari olarak aranan R.Ç. isimli zanlının Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince takibe alınan zanlının tüm hareketleri takip edilerek evine operasyon düzenlendi.

EVDE YAKALANDI

Evde yakalanan zanlının gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı MSB: "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

2 yıllık cezaevi firarisiydi, kıskıvrak yakalandı Kayseri'de hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda müstakil bir evde yakalandı.