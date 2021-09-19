Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gercüş’te yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, çeşme, çay ve gölet gibi su kaynaklarının yanı sıra tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiledi.

SU SEVİYELERİ YÜZDE 70 DÜŞTÜ

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışın olmaması nedeni ile Kırkat Göleti’nde 2 ayda su seviyesi yaklaşık yüzde 70 oranında düştü. Göletteki suyun azalmasıyla birlikte su içerisinde bulunan tekne gölettin ortasında kaldı.

ÇİFTÇİLER UYARDI

Çiftçiler, ekim ayı ile birlikte yağışların gelmesini ümit ettiklerini belirterek, "Sıcaklık bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda gölün çok daha büyük oranda çekildiğine şahitlik edeceğiz" dedi.

Kuraklık nedeniyle suların çekildiği Atatürk Barajı yeşile büründü! Bu yıl yaşanan kuraklık ile birlikte Atatürk Barajı göletindeki su seviyesinde çekilme yaşandı. Su çekilmesinin yaşandığı baraj göletinin Sitilce mevkisin de sahile yakın kısımlarda yüzey tamamen yeşile büründü.

Etkisini sürdüren kuraklık çobanları da vurdu! Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de etkisini gösterdi. Kuraklık nedeniyle çobanlar sürülerini otlatmakta sıkıntı çekiyorlar.

Aydın’da kuraklık etkisini gösterince köylüler yağmur duasına çıktı Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da köylüler yağmur duasına çıktı.