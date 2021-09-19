Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede aynı okul binasında 13 şubede Aybastı Fen Lisesi, 8 şubede Ortaköy Ortaokulu ve 5 şubede Aybastı İmam Hatip Ortaokulu ve 12 şubede Aybastı Atatürk Ortaokulu olmak üzere dört farklı okulun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

KARANTİNA BİTİNCE YÜZ YÜZE EĞİTİME DÖNÜLECEK

Sadece bu okullarda aynı binada bulunan fen lisesindeki 13 şubede "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" doğrultusunda uzaktan eğitime geçildiği belirtilen açıklamada, “Öğrencilerimiz karantina sürecini tamamlamalarının ardından yüz yüze eğitimlerini sürdüreceklerdir. Aybastı Fen Lisesiyle birlikte okul binasını ortak kullanan Aybastı Atatürk Ortaokulu, Ortaköy Ortaokulu ve Aybastı İmam Hatip Ortaokulu’nda karantina uygulamasına alınan hiçbir şube bulunmamakta ve bu üç okul eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmektedir. Dolayısıyla dört farklı eğitim kurumunun yer aldığı okul binasında tamamen yüz yüze eğitime ara verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ana kadar korona nedeniyle kapatılan okul olmadığını belirtirken, ilk kez uygulanan elektronik takip sistemi sayesinde artık okul bazlı kararlar alındığını açıkladı.

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim vurgusu Diyarbakır'da okul açılışına giden Milli ğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim yılının başlangıcından bu yana hiçbir okulun yüz yüze eğitime ara vermediği vurgusunu yaptı.