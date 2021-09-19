Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Yenişehir'de bulunan bir kanala düşen küçük çocuğun babası, hiç düşünmeden evladının arkasından suya atladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan baba, boğulup gözden kayboldu. Ekipler küçük çocuğu kurtarıp hastaneye yetiştirirken, talihsiz adamın cesedi 2 saat sonra sudan çıkarıldı.

ÇOCUĞU KURTULDU, KENDİ ÖLDÜ

Olay, Yenişehir ilçesi Dokuz Çeltik Mahallesi hafriyat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Tuncay İskenderoğlu (44), iddiaya göre çocuğunun kanala düştüğünü görünce kurtarmak için suya atladı. Kısa bir süre sonra yaralı halde çıkan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba İskenderoğlu çıkamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve DİSKİ ekipleri tarafından yapılan iki saatlik kurtarma çalışmaları sonucu babanın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralı çocuğun tedavisi devam ederken babanın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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