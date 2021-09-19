Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'deki sazlık yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Gölcük Mahallesi Derinburun mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, itfaiye araçları ve tankerler sevk edildi.



YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler ormanlık alana sıçramadan ekiplerin yaptığı müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan Günlüce Mahallesi yakınlarında bulunan dere yatağında çıkan yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.



UNESCO Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde yangın! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.



Yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı Sakarya’nın Geyve ilçesinde misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğun cenaze namazları Kocaeli’nin Derince ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketleri Trabzon’a gönderildi. Cenaze töreninde, hayatını kaybeden 1 yaşındaki minik Eslem ve ablası ise aynı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.