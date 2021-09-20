Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kışın soğuğu, baharın cıvıltısı, yazın enerjisi ve sonbaharın huzuru… Ev dekorasyonunuzda da bu hissiyatı yansıtmak mümkün. Sonbahar denilince akla gelen ilk renkler turuncu, kahverengi, sarı ve yeşilin tonlarıdır. Bu demektir ki dekora bu renkleri katmak gerek. Örneğin bir duvarda bu renk tonlarına yer verirseniz evinizin havasının nasıl değişeceğine siz de şaşıracaksınız.

TABİATTAN YARARLANIN

Yürüyüşe çıktığınızda solmuş yapraklar, kozalaklar, kurumuş dalları toplamaya ne dersiniz? Sonbaharda tabiattan birçok doğal dekor objesi bulabilirsiniz. Örneğin topladığınız kozalakları bir fanusun içinde biriktirebilir, kuru dalları vazoya koyabilir ya da solmuş bir yaprağı çerçeveleyip duvarınızda sergileyebilirsiniz.

SICAKLIK HİSSİ

Hava sıcaklıkları düştüğüne göre battaniyelerin de gün yüzüne çıkma vakti gelmiş demektir. İşten geldiğinizde keyifle kahvenizi yudumlarken üzerinize örtebileceğiniz battaniyenizi de mobilyalarınızın üzerine bir dekor parçası olarak konumlandırabilirsiniz. Ayrıca sonbahar değişikliği için isterseniz evinizin zeminini, isterseniz de koltuk ya da yatak üstlerinizi post ya da peluşlarla süsleyebilirsiniz.

AYDINLATMAYA DİKKAT

Sonbahar denildiğinde aydınlatma konusuna da değinmeden olmaz. Nedendir bilinmez sonbahar ve kış mevsimi biraz da karanlığı sever. Loş aydınlatma için en kolay çözüm minik led ışıklardır. Bir diğer seçenek ise tabii ki mumlar. Bol bol evinizin farklı yerlerine renk renk ve kokulu mumlar yerleştirebilirsiniz.

Gardırobunuz sonbahara hazır mı? Soğuyan hava ve sonbahar hüznü ile dolabımız da yazın cıvıltısından ister istemez uzaklaşır. Bol yağmurlu günler göreceğimiz bu mevsim için dolabınızı elden geçirmenin zamanı geldi.