Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hemen hemen çoğu insan alışveriş yapmayı sever. Kimi ihtiyaçlarını kısa sürede almak isterken, kimi de stres atmak için bile AVM’nin yolunu tutar. Pandemi döneminde zirve yapan evden alışverişin kolaylığını fark eden tüketiciler de normalleşmeye rağmen online alışverişin rahatlığından vazgeçemiyor. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan sanal marketlerle Türkiye’de evden alışveriş kültürü oturmaya başladı. Online alışveriş ele alındığında avantajları, dezavantajlarından daha çok olan bir konudur.

ZAMANSIZLIK

Avantajlarını listeleyecek olursak her şeyden önce zaman kısıtlamasının olmaması ön plana çıkıyor. İstenilen her vakit alışveriş yapılabilmesi online alışverişi cazip kılıyor. Üstelik satın aldığınız ürün kapınıza kadar geliyor.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Bir ürün aradığınızda onu birçok farklı sitede aratarak fiyat karşılaştırması yapabilir böylece daha uyguna satın alabilirsiniz. Mağaza gezerek yapacağınız alışverişte bu karşılaştırma olayı epey zaman isteyecektir.

İMKANLARIN FAZLALIĞI

Eminim en azından bir kere de olsa mağazada beğendiğiniz bir ürünün bedeninin veya istediğiniz renginin olmayışıyla karşılaşmışsınızdır. Online alışverişte ise istenilen renk ve beden imkânları oldukça fazla.

FIRSATLAR

Online alışveriş sitesine üye olduğunuzda kampanya ve indirimlerden kolayca haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kolay sipariş ve hızlı kargo imkânı da en güzel yönlerinden…

İADE İMKANI

Memnun kalmadığınız ürünü kolaylıkla iade edip paranızı geri alabilirsiniz.

ERİŞİM

Ülkenizde veya şehrinizde bulunmayan markalardan e-Ticaret siteleri imkânıyla alışveriş yapabilirsiniz.

ONLINE ALIŞVERİŞTEN UZAK DURANLARIN ENDİŞELERİ NELER?

¥ Satın alınacak ürüne dokunmadan ve incelemeden alıyor olmak çoğu kişinin tercih etmediği bir durumdur. Ödeyeceği paranın bu sebeple boşa gideceğini düşünenler online alışverişten uzak duruyor.

¥ e-Ticaret sitelerine olan güvensizlik de en önemli sebeplerden. Bilindiği üzere ödeme yaparken kredi kartı bilgileri ve kişisel bilgilerin paylaşılması gerekiyor. Bu konuda çıkan pek çok dolandırıcılık haberleri de online alışverişe karşı mesafeli durmaya yönlendiriyor.

¥ Son olarak sipariş edilen ile gelen ürünün farklı ya da beklenilen şekilde olmaması da online alışverişten soğutan sebeplerden bazıları...

Online ticarette son kullanma tarihi uyarısı Tüketici dernekleri internet üzerinden yapılan bazı alışverişlerde son kullanma tarihleri yaklaşan gıda ürünlerinin gönderildiğini belirterek uyarıda bulundu.