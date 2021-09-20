Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Maltepe'de 9 Eylül'de Sedanur Şen’in ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanması istenen şüpheli Serdar Y., yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik kararına itiraz etmiş, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Serdar Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan şüphelinin, Sedanur Şen'in ölü bulunmasına ilişkin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan da tutuklanmasına karar verildi.

"SEDANUR ŞEN'İN VEFATIYLA İLGİM YOK"

Serdar Y., tutuklu bulunduğu Metris Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, itirazı kabul eden Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine bağlandı.

Savunmasını yapan şüpheli Serdar Y., sorgusunda, "Sedanur Şen’in vefat etmesiyle benim ilgim yoktur. Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Sedanur’un uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Bildiğim benim bu olayla bir ilgim olmadığıdır. Ölümün benimle ilgisi bulunmadığı otopsi raporunda çıkacaktır. Bu olaylar nedeniyle savcılık hakkımda yakalama istedi. Uyuşturucu kullanmış olduğumdan dolayı ben de başka birisinden uyuşturucu satın aldım. Burada da satın aldığım halde ben satıyormuşum gibi ele geçen uyuşturuculardan dolayı İstanbul Adliyesi’ne çıkarılarak tutuklandım" dedi.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Sedanur Şen’in ölümü sırasında yanında bulunan tek kişi olduğunun anlaşılması, ölümünün şüpheli bulunmasına ilişkin somut delillerin olduğu, kesin otopsi raporunun henüz hazırlanmaması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağını kaydederek, şüpheli Serdar Y.’nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Sedanur Şen'in ölümünde, şüpheli tutuklandı İstanbul Maltepe’de bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin gözaltına alınarak serbest bırakılan ve itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin, “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.