UNRWA ofis açıyor: Yardımların merkezi Ankara olacak

Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA’nın Ankara’da ofis açmasına yönelik anlaşma Meclis’e sunuldu. Kuruluş, 6 milyon Filistinli mülteciye sağlık, eğitim ve insani yardım hizmeti veriyor.

Haber Merkezi- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Ankara’da ofis açmasına ilişkin uluslararası anlaşma, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

1949 yılında kurulan ve bir BM kuruluşu olan UNRWA, yerinden edilen Filistinli mültecilere eğitim, sağlık, acil yardım ve sosyal hizmetler gibi temel insani yardımları sağlıyor.

Ajans; Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Batı Şeria’da yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye yardımda bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

