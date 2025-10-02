Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kavurması, turşusu, mıhlaması… Sezonun gözdesi tirmit: Kilosu 250 TL’ye düştü

Kendine has kokusu ve lezzetiyle bilinen fındık tirmiti, bu sezon Ordu’da yoğun talep görüyor. Yağışların etkisiyle artan verim fiyatları düşürürken, tirmit sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Bollaşan tirmitin kilosu 250 TL’den satılıyor.

Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde bu dönem bol miktarda yetişen mantar türü fındık tirmiti ilgi görüyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, Ordu'da sofraların vazgeçilmez yöresel ürünleri arasındaki yerini koruyor. Yağışların ardından oluşan ve hasat edilen mantar türü, kilogramı 250 liradan satılıyor. Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen tirmit, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların ilgisini çekiyor.

FİYATI 250 TL’YE GERİLEDİ

Geçen haftalarda kilogramı 350 liradan satılan fındık tirmiti, Ordu'da etkili olan yağışlı havanın ardından bollaşınca fiyatı 250 liraya düştü. Tirmit satıcıları, bu sezon ciddi bir bolluk olduğunu, talebin de çok fazla olduğunu belirtti.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA TOPLANIYOR

Altınordu ilçesinde tirmit satışı yapan Hüseyin Saylan, yüksek kesimlerde zor şartlar altında toplanan tirmite ciddi bir talep olduğunu belirterek, "Tirmitler bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor" dedi.

