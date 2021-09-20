Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop'un Türkeli ilçesinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

VATANDAŞA UYARI

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuzeybatıda sağanak, iç kesimlerde yazdan kalma günler Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sağanak aniden bastırdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı Edirne'de aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.