Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 milyon 51 bin 200 adet boş makaron, 88 bin 200 adet dolu makaron, 3 bin adet sahte bandrol, bin 808 adet elektronik/muhtelif eşya, 403 litre sahte içki, 174 kilogram tütün, 34 adet cep telefonu ve 14 adet kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.
Kargo aracı ile kaçak akaryakıt satarken yakalandı Denizli'de akıl almaz bir kaçakçılık yaşandı. Bir kişi, kargo aracı şeklinde giydirilmiş kapalı kasa kamyonetle kaçak akaryakıt satarken yakayı ele verdi.
Van’da kaçakçılık operasyonu: 299 göçmen 15 organizatör yakalandı Van’da polis ekiplerinin yaptığı 1 haftalık çalışmada 299 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlere 135 bin 325 TL idari para cezası uygulandı.
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 19 gözaltı
Ankara'da kaçakçılara dev vurgun, 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda operasyonda 88 bin 200 adet dolu makaron, 403 litre sahte içki ve 174 kilogram tütün ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 milyon 51 bin 200 adet boş makaron, 88 bin 200 adet dolu makaron, 3 bin adet sahte bandrol, bin 808 adet elektronik/muhtelif eşya, 403 litre sahte içki, 174 kilogram tütün, 34 adet cep telefonu ve 14 adet kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.
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