Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde, 14 yaşındaki N.K, reşit olmamasına rağmen direksiyon başına geçti. Çocuğun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Dev aracın altında kalan N.K, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi, sinir krizi geçirdi. Aileyi yakınları sakinleştirmeye çaşışsa da başaramadı.

Dedesinin kullandığı traktörün altında kaldı! Hayatını kaybetti Gaziantep’te dedesinin kullandığı traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

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