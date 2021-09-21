Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamidiye Mahallesi Bankalar Caddesi ve Ankara Caddesi'nin birleştiği noktada uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurdu. Otomobil sürücüsünün Onur C. (22) olduğunu tespit eden polis, sürücünün tavırlarından alkollü olduğunu fark ederek sürücüye alkol testi yaptı.

96 PROMİL AKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan alkol testinde sürücünün 96 promil alkollü olduğunu belirleyen polis, ceza işlemi başlattı.

Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 3 bin 169 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekilerek trafikten men edildi.

Alkollü adam, polislerin üzerine araç sürdü Erzurum'da 2 küçük kızını alıp alkollü bir biçimde trafiğe çıkıp kaza yapan şahıs, polisle tartışıp üzerlerine araç sürdü.

3 yaşındaki kızına alkol içirip fotoğrafını çektirdi, savcılıkta inkar etti Erzurum’da yaşayan Ferhat K. 9 ay önce eşinin telefonunda 3 yaşındaki kızının alkol şişesi ile çekilmiş fotoğraflarını gördü. Olay üzerine eşine boşanma davası açan Ferhat K. kızının halen annesi ile yaşadığını ve güvende olmadığını söyledi.