Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Şanver Çakar’a Temmuz ayında kanser teşhisi konuldu.
Yaklaşık 2 ay tedavi gören Şanver Çakar (67), 13 Eylül 2021’de hayatını kaybetti.
ÜZÜNTÜDEN FELÇ GEÇİRDİ
Babasının ölüm haberi sonrası rahatsızlanan Durmuş Çakar'ın (35), cenaze günü önce felç geçirdi 1 hafta sonra da hayatını kaybetti.
Durmuş Çakar’ın ölümü başta Yenidoğancılar köyü olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı. Çakar’ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Durmuş Çakar’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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