Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü merhum Başbakan Adnan Menderes adına anma koşusu düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan 120 amatör ve milli sporcunun katılım sağladığı yarışta heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmaya katılan emekli polis memuru Nevzat Kaya, yarışma sırasında fenalaştı.

YARIŞMAYI TAMAMLADIKTAN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Emekli polis memuru, varış noktasına yaklaşırken bir anda kendisini yere bıraktı. Kaya’nın fenalaştığını gören ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yarışçının yanından ayrılmadı. Emekli polis memuru Kaya emekleyerek varış çizgisine ulaştı. Kaya, yarışmayı tamamladıktan sonra 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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