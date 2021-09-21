Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesi Etiler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, mahallede bulunan ve yıkılmak üzere olan 3 katlı metruk bir bina içerisinde yerde yatan bir şahıs olduğunu fark etti. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede metruk bina içerisinde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından üzerinden kimlik çıkmayan ve kimlik tespiti yapılamayan 60 yaşlarındaki ceset, tam tespit ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Komşular ihbar etti, evden ceset çıktı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarı sonrasında bir eve giren ekipler, erkek cesediyle karşılaştı.

Balık ararken ceset buldular Trabzon'da denizde avlanmaya çıkan balıkçılar, ceset ile karşılaştı. Cesedin kime ait olduğu bilinmiyor.