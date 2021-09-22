Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün daha ölümcül olduğu bilinen mutasyonu olan delta varyantı, oğullarının mutlu gününe şahitlik etmek isteyen anne ve babayı buldu. Kına gecesine katılan çift, orada virüse yakalandı. Bir süre sonra durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan talihsiz anne 45 gün, baba ise 10 gün boyunca tedavi gördü.

BABA 10 GÜN SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Gaziantep’te yaşayan Özcan ve Songül Turan çifti, oğullarının kına gecesinde korona virüse yakalandı. Nefes almakta zorlanan ve durumu ağırlaşan çifte delta varyantı teşhisi konulurken, hasta çift acil olarak ambulansla hastaneye götürüldü. Hızlı bir şekilde tedaviye başlayan çiftten 48 yaşındaki Özcan Turan 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

ANNENİN 45 GÜNLÜK COVİD SAVAŞI

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 47 yaşındaki Songül Turan'ın ise Covid-19 ile mücadelesi devam etti. Özcan Turan sağlığına kavuşmasına rağmen bu zorlu savaşta eşini yalnız bırakmadı ve tedavi boyunca eşine destek oldu. Kocası bir an olsun yanından ayrılmayan Songül Turan, 45 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

"HASTALIĞA OĞLUMUN KINA GECESİNDE YAKALANDIK"

İki defa plazma kan takviyesi alan ve uygulanan tedavi ile iyileşen hasta Songül Turan, yaşadıkları sürecin çok zorlu geçtiğini belirterek, bundan sonra aldığı her nefesin kıymetini bileceğini kaydetti. Songül Turan yaşadıklarını anlatarak, "Hastalığa oğlumun kına gecesinde yakalandık. Nefes almakta zorlandım. Hastaneye getirilerek doğru karar verildi. Hemen tedaviye alındık. Eşim 10 günlük tedavinin ardından tamamen iyileşti. İyileşmesine rağmen benimle birlikte kaldı. Önce Allah sonra doktorum ve hemşireler sayesinde hayata tutundum. Bugün taburcu olmamın mutluluğunu yaşıyorum, bundan sonra nefesimin kıymetini bileceğim. Biz hastalar iyileşip evimize gidiyoruz ama sağlık çalışanlarımız her gün burada. Onları da düşünmek lazım. Maske takıp, mesafeyi korumalıyız. Başta doktorum Seyfi Yılmaz’a sorumlu hemşire Dilek Alkan ve ekibine çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

HASTALAR DEĞİŞİK BULGULAR GÖSTERİYOR

Çiftin tedavi süreci hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyfi Yılmaz, son dönemde karşılaştıkları hastaların çoğunda delta varyantının görüldüğünü kaydederek, “Son zamanlarda gelen hastalarımızın çoğunda Delta Varyantı görmekteyiz. Akciğer enfeksiyonu olarak kabul edilen hastalık, hastalarımızda değişik bulgular gösterebiliyor. Bazı hastalarımız süreci ağır geçiriyor. Hasta çiftimiz bize geldiğinde oksijen durumu çok kötüydü. Uyguladığımız tedavilere olumlu yanıt verdi. Songül Turan’ın eşi Özcan Bey 10 günün sonunda sağlığına kavuşurken, Songül Hanım nefes almakta zorluk çekiyordu. Uzun süren medikal tedavinin ardından şu an hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Aşı randevusu yerine taziyeye gitti, koronavirüse yakalandı Aşı randevusu almasına rağmen tereddüt edip aşısını yaptırmayan Mehmet Aslan, gittiği taziyede koronavirüse yakalandı. Aslan, "Aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım" dedi.

Korona virüse yakalanmıştı! Aşı çağrısı yapan lokantacı hayatını kaybetti Tekirdağ’da bir lokantacı korona virüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi altındayken aşı çağrısı yapmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören lokantacı hayatını kaybetti.

Hamile kadın ve bebeği koronavirüse yenildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüse yakalanan 8 aylık hamile kadın yatağında ölü bulundu. Kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, bebeğinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.