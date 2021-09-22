Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazipaşa’da yaşayan Musa Sümbül, yıllardır vücudunu saran sedef hastalığı ile mücadele ediyor. Bir sabah henüz 22 yaşındayken vücudunda kızarıklarla uyanan 45 yaşındaki talihsiz adam, geçen 23 yılda hastalığın hızla yayılması ile zor günler yaşadı.

Ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde oluşan kalın ve sert tabaka, Sümbül'ü çalışamaz hale getirdi.

TEDAVİ İLE GELEN İYİLEŞME KISA SÜRDÜ

Gitmediği yer kalmayan Sümbül'ün durumunu görerek kendisine ulaşan bir eczacı, Sümbül'ü tedavi etmek üzere Ankara'ya çağırdı. Yaklaşık 2 aylık tedavi gören Sümbül'ün tedavisinde büyük başarı elde edildi.

İyileştiğini düşünen ve evlenme hayalleri kuran Sümbül’ün hayalleri yeniden suya düştü. Yıllardır mücadele ettiği amansız hastalık yeniden nüksederek Sümbül’ü eski kabus dolu günlerine geri döndürdü.

Hastalığı nedeniyle çalışamaz hale geldi.

"GÖRENLER KAÇIYOR"

Tedavi ile kısa süreliğine iyileşme gösterdiğini ancak sonrasında hastalığın tekrardan artarak geri geldiğini söyleyen Sümbül, vücudunu saran sedef hastalığı nedeniyle insanların kendisine iş vermediğini, görenlerin kendisinden uzaklaştığını belirtti. Hayatını kabusa çeviren bu hastalık nedeniyle 3 kez intihara teşebbüs ettiğini dile getiren Sümbül, “Kardeşlerim bile beni dışlıyor. Kendi imkanlarımla tedavi olmaya çalıştım ama bu hastalığı iyileştiremedim. Beni gören arkadaşlardan dostlardan sadece tedavi olmam için yardım istiyorum. Başka bir talebim yok. Gencim, yaşamak istiyorum, yuva kurmak istiyorum. Bu hastalık nedeniyle ne yuva kurabilirim ne de insan içine çıkabilirim” dedi.

Hastalığı hafiflediğinde görenlerin kendisine sarılarak tebrik ettiğini belirten Sümbül, hastalığının 3-5 ay sonra geri geldiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

'Bazı bitkisel ilaçlar sedef hastalığını alevlendirebilir' Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, son yıllarda sedef hastalarının bilinçsiz bitkisel ürün kullandığını belirterek, "Hiçbir bitkisel ilacın sedef hastalığında tek başına etkili olduğu kanıtlanmadı. Ancak ardıç katranı, zeytinyağı, badem yağının tedaviye ek olarak kullanıldığında iyileşmeyi hızlandırdığı biliniyor." dedi.

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