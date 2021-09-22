Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Büyükşehir Belediyesi 12 yaşın üstündeki çocukların babaları ile birlikte katıldığı Baba-Oğul Kampı düzenledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay fiziki yatırımların yanında sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini ifade ederek Konya belediyeciliği ile bunun en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

BABA-OĞUL KAMPINA 162 KİŞİ KATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Spor Konya Projesi kapsamında düzenlenen Baba-Oğul Kampı Konya’nın Derebucak ilçesi Düzçam Mesire alanında gerçekleşti. Başkan Altay, “2 gün süren kampta 12 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız babalarıyla birlikte Derebucak’ın eşsiz doğasıyla baş başa, unutamayacakları anlar geçirdi. 75’i veli, 87 çocuk, toplamda 162 kişi kampta; sosyal, sportif, eğitsel ve sanatsal etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. Kampa katılan çocuklarımızın hayatlarında önemli izler bırakan bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini söyledi.