Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın kaş ilçesinde, kusmuğu soluk borusuna kaçan kız çocuğunu amcası hastaneye yetiştirmeye çalıştı. 5 yaşındaki kız çocuğu hastaneye varamadan hayatını kaybetti. Talihsiz yavrunun cenazesini kucağında taşıyan kuzeni, onu amcasının bulunduğu otomobilde yine kucağında taşıyarak memleketine götürdü.

BİR ANDA RAHATSIZLANDI

Tevfik-Sadriye Kaya çiftçinin iki çocuğundan 5 yaşındaki Esma Nur Kaya, akşam saatlerinde bir anda rahatsızlandı. Yutkunamayan Kaya, ailesi Kaş Devlet Hastanesine götürdü. Buraya yapılan ilk müdahalenin ardından Esma Nur Kaya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans Kemer ilçesine geldiği sırada ise küçük kızın durumu kötüleşince Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz yavru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarından edinilen bilgiye göre, küçük kızın kusmuğunun soluk borusuna kaçtığı öğrenildi.

KUZENİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Esma Nur Kaya’nın cenazesini almaya Amcası Hüseyin Kaya ve küçük kızın kuzeni Mehmet Kaya geldi. İşlemleri tamamlanan Kaya’nın cenazesini, kuzeni Mehmet Kaya kucağında taşıdı.

150 KİLOMETRE BOYUNCA AYNI ARABADA GİTTİLER

Mehmet Kaya, küçük Kuzenini geldikleri otomobilin arka yolcu kısmına koyarken, ayakta durmakta bile güçlük çeken amcası Hüseyin Kaya’da otomobilin ön yolcu koltuğuna oturdu.

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