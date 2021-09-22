Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl hukuk fakültesini kazan ve okul kaydı için İzmir’e yolculuk planları yapan 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı, akşam gittikleri düğün dönüşü gece odasına çekilerek uyudu.

Sabah odasına giren küçük kardeşi ablasını uyandırmaya çalıştı ancak genç kız tepki vermeyince aile 112 Acil Servisi'nden yardım istedi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Eve gelen sağlık ekipleri, Sıdıka Merve’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Otopsi için adli tıp morguna kaldırılan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edilen Sıdıka Merve'nin cansız bedeni, hastane morgundaki işlemlerin ardından Yeşilköy Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından genç kız, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

GENÇLERDE KALP KİRİZİNİ NE TETİKLİYOR?

İki hafta önce Antalya'da 16 yaşındaki bir lise öğrencisi yüz yüze eğitimin ikinci gününde sınıfta ders dinlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kalp krizi vakaları gençler arasında giderek artarken uzmanlar aileleri de belirtiler ve riskler konusunda uyarıyor.

Yüz yüze eğitimin ikinci gününde kahreden ölüm Antalya’da 16 yaşındaki genç, yüz yüze eğitimin ikinci gününde sınıfta ders dinlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çocuklarının cenazesini almaya gelen anne ve baba güçlükle ayakta durdu.

Son dönemlerde gençlerde görülen kalp krizlerinin endişe verici bir hal aldığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Adil Baydaş, “Bugüne kadar yaşlı hastalığı olarak düşündüğümüz kalp rahatsızlıkları artık gençleri de orta yaş grubunu da tehdit etmeye başlamıştır. Sanayileşmenin getirdiği beslenme bozukluğu, rekabetçi iş ortamının getirdiği aşırı stres yükü, gençlerdeki sigara ve bağımlılık yapan madde alışkanlığındaki artışı gençlerde kalp krizi sıklığını arttıran faktörler olarak düşünülüyor. Bununla birlikte genç ölümlerin çoğu aslında gözden kaçmış doğumsal kalp adelesi hastalıklarına, kalp kapak hastalıklarına veya ani gelişen ritim bozukluklarına da bağlı olabilmektedir. Bu nedenle ailede genç ani ölüm hikayesi varsa mutlaka diğer aile fertleri de kardiyolojik muayene ve tetkiklerle kontrol edilmeli.” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Uzmanlar gençlerde görülen kalp krizinin yaygın sebebini erken yaşta başlayan nefes darlığı, yeni başlayan göğüs ağrısı, hareket kabiliyetinde azalma, ailesel olarak kalp hastalığı riski, erken yaşta başlayan bir şeker hastalığı, aileden gelen kolesterol yüksekliği, ürik asit metabolizma bozukluğu ve yine ailede sebebi bilinmeyen ani ölümlere bağlıyor.

Ancak en önmeli belirtiler göğüsde ağrı, hareket kabiliyetinde azalma ve nefes darlığı. Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden uzman bir kardiyoloğa gidilmesi şiddetle tavsiye ediliyor.

Çalışırken kalp krizi geçirip öldü Kocaeli'de patlayan boruyu tamir etmeye giden şahıs, çalışma esnasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Doğum sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti Samsun'da doğum yaparken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebek ise hastanede tedavi altına alındı.