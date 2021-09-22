Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Sümer mahallelerinde bulunan iki yaşlı kadının yaşadıkları evlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaşlı kadınlara tanıdık olduklarını ve kahve içmek için geldiklerini söyleyen 1’i hamile 2 kadın ve 1 erkek şüpheliyi bulmak için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Güvenlik kameralarından eşkalleri tespit edilen G.A. (25), N.A. (21) ve F.A. (21) emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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