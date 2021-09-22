Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomobiliyle Büyükyoncalı Mahallesi'nden Ergene ilçesi istikametine seyreden sürücü Zafer Geçer, Bozoba mevkiinde lastiği patlayınca yol kenarında durdu. İddiaya göre hiçbir güvenlik önlemi almadan otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek istediği sırada Zafer Geçer ile otomobiline, arkadan gelen Cemal Demirel idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucu sürücü Zafer Geçer ağır yaralandı.

İLK MÜDAHALE YAKINLARINDAN

Yaralı sürücüye ilk müdahale kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü ve yakınları tarafından yapıldı ve ardından olay yerine çağırılan ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma tarafından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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