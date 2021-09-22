Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sandıklı ilçesi Örenkaya köyünde ikamet eden A.D., isimli şahsın evine çuval içerisinde uyuşturucu madde getirdiği yönünde istihbarat alındı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince şahsın ikametine baskın yapıldı.
UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yapılan baskında gerçekleştirilen aramada, 2 kilo 77 gram kubar esrar, 3 paket yaprak sigara kağıdı, uyuşturucu madde paketlemede kullanılacağı değerlendirilen 10 adet folyo poşet ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonun ardından A.D., isimli şahıs gözaltına alındı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Samsun'da satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı Isparta’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı