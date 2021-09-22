Artvin’in Şavşat ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Yaşlı adam arabası ile 50 metrelik uçuruma düşerek öldü. Kaza Çoraklı köyüne bağlı Hilvet Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Yıldız'ın (78) kullandığı 16 PR 881 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine ola yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü Necmettin Yıldız’ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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78 yaşındaki adamın feci ölümü
Artvin'de meydana gelen kazada 78 yaşındaki adamın kullandığı araba 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Artvin’in Şavşat ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Yaşlı adam arabası ile 50 metrelik uçuruma düşerek öldü. Kaza Çoraklı köyüne bağlı Hilvet Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Yıldız'ın (78) kullandığı 16 PR 881 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine ola yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü Necmettin Yıldız’ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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