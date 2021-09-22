Siirt'te bir arabadan 500 kişiyi zehirleyecek miktarda uyuşturucu çıktı. Siirt’in Baykan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan arabada yapılan aramada 104,28 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan E.M, M.A, E.A M.K ve S.A isimli şahısların gözaltına alındığı kaydedildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucunun 500 kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğu öğrenildi.
Polis takibe aldı, şüphelilerden uyuşturucu ve silah çıktı İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuşturucu madde ve silah taşıdıkları şüphesiyle takibe alınan kişilerin üzerinden metamfetamin maddesi ve iki adet silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
MİT ve jandarmadan ortak operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ve MİT Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği operasyonda toprağa gömülü vaziyette 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin ele geçirildi.
500 kişiyi zehirleyeceklerdi, yakalandılar
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan araçtan 500 kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı.
Siirt'te bir arabadan 500 kişiyi zehirleyecek miktarda uyuşturucu çıktı. Siirt’in Baykan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan arabada yapılan aramada 104,28 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan E.M, M.A, E.A M.K ve S.A isimli şahısların gözaltına alındığı kaydedildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucunun 500 kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğu öğrenildi.
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