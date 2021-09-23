Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak, kuzey ve batı kesimlerde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

ERZURUM VE ARDAHAN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde 2000 metre rakım ve üzerindeki alanlarda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde ve 50 ila 80 kilometre arasında değişen hızla esecek.

TEDBİR UYARISI

Yetkililer, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde fırtına beklendiğinden ağaç, direk devrilmeleri ve çatı uçmalarına, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gece hafif zirai don hadisesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Tunceli'de 25, Ağrı'da 24, Kars ve Erzincan'da 22, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 17 derece olması öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar bekleniyor! Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilin yüksek kesimlerinde de akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz için yer yer şiddetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların yüksek kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteorolojiden 5 ile zirai don uyarısı Meteoroloji 23-26 Eylül tarihleri arasında 5 ilde zirai don beklendiğini belirterek tarımla uğraşan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.