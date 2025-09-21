Bir keklik 48 bin lirasına mal oldu!

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaçak avcılığın önlenmesi için Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde çalışma yürütüldü.

İlgili Haber Gençlere insanlık dışı muamele! Konseri kaçak izleyen genci çatıdan aşağı attı

Koruma ve kontrol çalışmalarında, arazide kafes avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişiye, 48 bin 883 ceza uygulandı. Ekiplerce kafes ve 2 kınalı kekliğe el konuldu.