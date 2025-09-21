Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bir keklik 48 bin lirasına mal oldu!

Bir keklik 48 bin lirasına mal oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bir keklik 48 bin lirasına mal oldu!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van'da kaçak avladığı kekliklerle yakalanan bir kişiye 48 bin 883 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaçak avcılığın önlenmesi için Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Bir keklik 48 bin lirasına mal oldu! - 1. Resim

Koruma ve kontrol çalışmalarında, arazide kafes avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişiye, 48 bin 883 ceza uygulandı. Ekiplerce kafes ve 2 kınalı kekliğe el konuldu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gazze’de katliam: İsrail tankları şehrin kalbine indi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elazığ'da can pazarı! Baraj kapakları açıldı, insanlar mahsur kaldı - YaşamElazığ'da can pazarı! Baraj kapakları açıldı, insanlar mahsur kaldıTrabzon'da ürküten manzara! Üçlü hortum çıktı, vatandaşlar paniğe kapıldı - YaşamÜçlü hortum çıktı, vatandaşlar paniğe kapıldıDünyanın en lüks rallisi Gumball 3000 İstanbul’da başladı! Milyonluk araçlar şehri turluyor - YaşamDünyanın en lüks rallisi İstanbul’da başladı!Gören hayran kalıyor, koparan 557 bin TL ödüyor! Antalya’da yasaklı güzellik - YaşamGören hayran kalıyor, koparan 557 bin TL ödüyor!Yeşilin ve tarihin buluştuğu nokta! Ihlara Vadisi adeta açık hava müzesi - YaşamIhlara Vadisi adeta açık hava müzesiRize'de eylülde 20 santim kar! Erken gelen kış küçükbaşı vurdu - YaşamRize'de eylülde 20 santim kar!
Sonraki Haber Yükleniyor...