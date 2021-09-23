Türkiye Gazetesi

Bursa’da 15 eylül günü Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önünde gerçekleşen olayda iddiaya göre 65 yaşındaki Dursun Sezer, 2 yıl önce bir müteahhit ile anlaştı. Müteahhittin inşaatı yarıda bırakıp kaçması üzerine Dursun Sezer avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. 65 bin lira alacağı olan Sezer, yarıda kalan evini de kendi cebinden çıkan parayla tamamlayarak yeni evinde oturmaya başladı. Olaydan iki yıl sonra Sezer telefonla arandı. Telefondakiler Sezer’e, 65 bin lirasını bankaya yatırdıklarını ve parayı çekebilmek için 3 bin liralık bir dosya masrafı ödemesi gerektiğini söyledi.

CEP TELEFONUNU ÇALIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Şahıslarla bankanın önünde buluşan Sezer, bankaya girerek 3 bin lirasını çekip başka bir bankadan hesaplarına 3 bin lirayı transfer etti. Parayı transfer ettikten sonra Sezer’i bankanın karşısında bulunan çay ocağında çay içme bahanesiyle oturtan şüpheliler, daha sonra bankaya gitme bahanesiyle uzaklaşmaya başladı. Durumdan şüphelenen Sezer şüphelileri cep telefonu ile kayıt altına almaya başladı. Sezer’in kendilerini çektiklerini fark eden şüpheliler Sezer’in cep telefonunu da alıp kaçmaya çalıştı. Sezer "Hırsız var" diyerek yardım isteyince telefonu yere fırlatan şüpheliler, araca binerek kaçmayı başardı. Durumu polis ekiplerine bildiren Sezer, şikayetçi olmak için savcılığın yolunu tuttu.

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