Türkiye Gazetesi

Kayseri'de bir inşaat şirketine ait şantiyede bekçilik yapan ve yetkililer rarafından kendisinden bir süredir haber alınamayan adam, klübesine gelen kişilerce ölmüş olarak bulundu. Şahsın neden öldüğünün henüz belirlenmediği öğrenildi.

KLÜBEDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Turan 1 Cadde üzerinde meydana gelen olayda, yapımına devam edilen bir inşaatta bekçi olarak çalışan Mustafa A.'dan (58) haber alamayan yetkililer, inşaata geldiğinde Mustafa A.'nın kaldığı inşaat kulübesinde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de Mustafa A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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