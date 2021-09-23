Türkiye Gazetesi

Yalıkavak Mahallesi’ndeki içerisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

Bir günde iki kere yangın çıkan tekne battı Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde yangın çıkan lüks bir tekne, gece saatlerinde yeniden alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahale ettiği ve yaklaşık 3 saat süren yangın sonrası tekne küle dönerek battı.

Beyoğlu’nda tekstil atölyesinde yangın! Beyoğlu’nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangında etkilenen 9 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edilirken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla söndürüldü.