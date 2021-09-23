Karabük'te ormana 'mantar toplamaya' diye çıkıp kaybolan 11 kişi jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu. Eflani Müftüler köyü, Safranbolu Örencik köyü Cemaller mahallesi ile Ahmet Usta ve Sarıçiçek Tepesi mevkilerinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 11 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Bölgelere giden Safranbolu ile Eflani Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla, ormanlık alanlarda kaybolan 11 kişi bulundu. Ahmet Usta mevkisinde bulunan S.M, kontrol amaçlı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mantar toplamaya gitti, dere kenarında ölü bulundu Samsun'un meydana gelen olayda, 24 yaşındaki genç kadın dengesini kaybederek düştüğü dere kenarında ölü bulundu.
Topladıkları mantar, sonları oluyordu Samsun'da 3 kişi ormandan topladıkları mantarları yedi. Şahıslar, hastanelik oldu.
Ormanda mantar toplarken kaybolan 11 kişi bulundu
Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde ormanda mantar toplarken kaybolan 11 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Karabük'te ormana 'mantar toplamaya' diye çıkıp kaybolan 11 kişi jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu. Eflani Müftüler köyü, Safranbolu Örencik köyü Cemaller mahallesi ile Ahmet Usta ve Sarıçiçek Tepesi mevkilerinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 11 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
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