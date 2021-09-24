Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde stres atmak ve olta ile balık tutmak isteyen balıkçılar, Rumeli İskelesine inerek oltayı denize atıyor. Marmara Denizine olta atıldığını fark eden bir grup kedi de balıkçılara yanaşarak, büyük bir sabırlıkla oltalara balık gelmesini bekliyor.

Balıkçıları gece geç saatlere kadar bekleyen kediler, zaman zaman vatandaşların ilgi odağı olurken, oltaya gelen balıklardan kedilere de kendilerine düşen payı alıyor. Oltaya gelen balıklar sayesinde karınlarını doyuran kediler, balıkçılar alandan ayrılana kadar hiç istifini bozmadan bekliyor.

"KISMETİMİZİ BEKLİYORUZ"

İskelede olta ile balık tutan Melikşah Alkın, "Kedileri besliyoruz. İstavrit geliyor. Levrek gelirse şansımıza. Kısmetimizi bekliyoruz. Kedilerde orada bekliyor. Hem onlara hem de bizlere bir şeyler yapacağız artık. Kediler sürekli gelir bekler burada. Onlarda kısmetlerini bekliyorlar. Bol bol beslediğimiz için bizden daha çok onların karnı tok galiba" dedi

Mersinli balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı ​Akdeniz'de 15 Nisan'dan itibaren denizden uzak kalan balıkçılar, yasağın bu gece kalkacak olması nedeniyle son hazırlıklarını tamamlayıp "Vira Bismillah" diyerek denize açılmaya başladı.

Selin vurduğu Bozkurt'ta balıkçılar 'Vira Bismillah' diyemedi Geçtiğimiz haftalarda sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, av sezonunun 1 Eylül'de başlamasına rağmen balıkçılar Karadeniz'e açılamadı.