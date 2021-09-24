Türkiye Gazetesi

Günlerdir soğuk ve yağışlı havamım etkili olduğu Gümüşhane’de yüksek zirvelerde yılın ilk karı düştü. Karın etkisiyle yaylalar beyaza büründü.

YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Denizden yüksekliği bin 800 metre ve üzeri olan yaylaların neredeyse tamamı beyaz örtüye büründü. Yağış en fazla Kürtün ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

İlçeye bağlı Çıkrıkdüzü, Güvende, Kazıkbeli yaylaları kar altında kalırken, Zigana dağının yüksek kesimleri ile Kostan dağı geçidi de kar yağışından nasibini aldı.

ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Şehrin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa tepesi ile eteğindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı ve Zigana dağının yamacında bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı da beyaz örtüyle tanıştı.

5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı ifade edilirken son Meteorolojik değerlendirmelere göre Gümüşhane genelinde yağışlı havanın bugün etkisini yitireceği ve güneşin yeniden yüzünü göstereceği fakat yüksek kesimlerdeki kar örtüsü nedeniyle havaların soğuyacağı belirtiliyor.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Gece en düşük sıcaklığın yer yer sıfırın altında 2 dereceye ulaştığı yüksek kesimlerde yağışın ardından sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaşan çok sayıda vatandaş bu anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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