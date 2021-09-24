Türkiye Gazetesi

Son 200 yılda Adriyatik Denizi’nde sıkça karşılaşılan müsilaj (deniz salyası), geçtiğimiz aylarda Ege ve Marmara Denizi'nde de büyük tehlike oluşturup, yayılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da harekete geçmesi üzerine denizlerde büyük çaplı bir temizlik operasyonu yapıldıktan sonra, mevsimsel etkilerle birlikte müsilaj ortadan kaybolmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, deniz suyu sıcaklığındaki artış ve kirlenmeye dikkat çekerek, İlkbahar aylarını işaret edip, müsilajın tekrar dönebileceği uyarısında bulundu.

Marmara Denizi'nde müsilaj

KUTOĞLU: DENİZLERDE ISINMA BAŞLADI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Geomatik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Doç. Dr. Aliihsan Şekertekin ve yüksek lisans öğrencisi Fatemeh Ghasempour ile yürüttükleri "Denizlerimizdeki İklim Değişimine Bağlı Parametrelerin Takibi" isimli çalışmada çeşitli uydu verilerini kullanarak Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki deniz suyu sıcaklığı ve askıda madde değişimlerini inceledi.

Kutoğlu, AA muhabirine, tüm bitkilerin ve bazı mikroorganizmaların sıcaklık artışı ve deniz suyu durgunluğuna bağlı olarak müsilaj salgıladıklarını söyledi.

İklim değişimine bağlı olarak tüm denizlerde zaten bir ısınma söz konusu olduğuna dikkati çeken Kutoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun yanında denize dış ortamdan yapılan deşarjlar deniz suyunun konsantrasyonun değişmesine neden olarak hem deniz suyunun daha da ısınmasına hem de müsilaj üreten organizmaların daha da çoğalmasına neden oluyor. Deniz suyundaki ısınma aynı zamanda denizlerdeki akıntı rejimlerinin de değişmesine neden olabilir. Tüm bu koşullar oluştuğunda özellikle bahar aylarında deniz suyunda ani sıcaklık değişimleri 'müsilaj patlamasına' neden olacaktır. Nitekim bu yıl Marmara Denizi'nde böylesi bir durum yaşadık."

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu

MARMARA DENİZİ'NDE BÜYÜK TEHLİKE

Kutoğlu, çalışma kapsamında çeşitli uydu verilerini kullanarak Marmara ve Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklığı ve askıda madde değişimlerini gözlemlediklerini anlatarak, "Elde ettiğimiz sonuçlara göre 2002 yılından bu yana Marmara Denizi'nin 1 derecenin üzerinde, Karadeniz'in ise 1 derece civarında ısındığını gördük. Askıda maddelere ilişkin yaptığımız incelemede ise Marmara Denizi'nde önceki yıllara kıyasla askıda madde miktarının çok daha yoğunlaştığını gördük." dedi.

Bu artışın özellikle şehirleşme ve sanayi tesislerinin daha yoğun olduğu kıyılarda çok daha fazla olduğunun uydu görüntülerinde açıkça görüldüğünü aktaran Kutoğlu, "Deniz suyu sıcaklığındaki artış ve kirlenme, müsilaja neden olan organizmaların beslenmesine ve üremesine uygun ortam sağlıyor. Dolayısıyla ısınma ve kirlenmenin önüne geçemezsek önümüzdeki bahar aylarında benzeri durumları tekrar yaşamak durumunda kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kutoğlu, deniz suyundaki değişimlerin uydu verileriyle sürekli izlenmesine yönelik bir platform oluşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, böylelikle gelişmelerin sürekli takip edilebileceğini ve müdahale gerektiğinde bunun çok daha hızlı gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

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MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilebilinen; kalın, yapışkan bir maddedir. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir.

Musilaj olarak bilinen deniz salyası, bitkinin suyu dokularında tutmak için kullandığı bir maddedir. Deniz salyasının en büyük nedenlerinden biri “mikroorganizmaların” aşırı artışı olarak gösterilir.

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