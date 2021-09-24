Türkiye Gazetesi

2019 Aralık ayında Çin'de başlayan ve birkaç ay sonra Türkiye'ye sıçrayan koronavirüsle mücadele, aşılama çalışmaları ile hız kazansa da aşı olmayan riskli gruplar için tehlike devam ediyor.

Uzmanlar en az iki doz koronavirüs aşısı yaptırılmasını tavsiye ederken, vatandaşlar aşının olası yan etkilerinden çekinerek aşı olmayı erteliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun da, Kayseri'de aşısız gebe hastalarda koronavirüs vakalarının arttığını söyleyerek anne adaylarına aşı çağrısında bulundu.

"KLİNİKLER GEBE HASTALARLA DOLDU"

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan Dursun, koronavirüsün başladığı tarihten bu yana aralarında hamile olanların da bulunduğu binlerce hasta tedavi ettiklerini ancak son dönemde gebeler arasında artan vakaların aşıyı endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Dursun, özellikle son 1 ay içerisinde çok ciddi oranda gebe hasta yatışı olduğunu kaydederken, "Bazı kliniklerimiz gebe hastalar ile doldu, diğer kliniklere geçmek zorunda kaldık. Gebe hastalar içerisinde de çok ağır Covid-19 geçiren hastalarımız var. Bunların bir kısmı yoğun bakıma gitti. Entübe olup bebekleriyle birlikte kaybettiğimiz gebe hastalarımızda var, bu çok kötü bir durum. Şu anki gidişatımız özellikle gebe hastalar için oldukça kötü, çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAMİLE COVİDLİLERİN HİÇBİRİNDE AŞI YOK"

Hastanede yatan gebelerin hiçbirinin aşı yaptırmadığını dile getiren Dursun, "Gebelerin aşılarının hiçbiri yok, daha önce hiç Covid-19 aşısı yaptırmamışlar bunun da en önemli sebebi etraftan duydukları şeyler. ‘Acaba aşı bana zarar verir mi? Bebeğime zarar verir mi?’ diye korku yaşıyorlar. Tüm gebeler için de hastalar için de toplum için de on binlerce hasta görmüş bir hekim olarak şunları söylemek istiyorum; yoğun bakımda aşı yan etkisinden dolayı yatan hiçbir hastamız yok. Ancak Covid-19’u ağır geçirip, entübasyona giden ve kaybettiğimiz binlerce hastamız oldu. Özet olarak aşının etkisinin ne durumda olduğunu bu cümleyle anlatmak istiyorum" diye konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun anne adaylarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

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